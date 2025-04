Bairros em Três Lagoas deverão ficar sem água nesta terça-feira; saiba quais

Pelo menos, sete bairros de Três Lagoas deverão ficar sem água, nesta terça-feira (22). A Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) informou a interrupção no fornecimento devido o conserto de rede emergencial. De acordo com o comunicado, a falta de água afeta os bairros: Samambaia, Flamboiant, Jardim Capilé, Santa Terezinha, Vila Verde, Jardim das Oliveiras, Jardim Rodrigues e adjacências.

A previsão é que o fornecimento de água seja regularizado até às 14h desta terça. Durante esse período, os moradores dessas localidades devem se preparar para possíveis impactos no abastecimento e tomar as medidas necessárias para minimizar os transtornos causados pela interrupção temporária.