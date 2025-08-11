Veículos de Comunicação
MEIO AMBIENTE

Bairros Jardim Violetas e Samambaia recebem distribuição de caçambas pelo Mutirão da Limpeza

O Mutirão tem como objetivo eliminar criadouros de vetores de doenças, como as arboviroses, a leishmaniose e a presença de escorpiões

Redação RCN67

Os moradores podem descartar todos os itens que possam acumular água, como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Foto: Divulgação.
Os moradores podem descartar todos os itens que possam acumular água, como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Foto: Divulgação.

As caçambas do Mutirão da Limpeza — ação da Prefeitura de Três Lagoas realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) — começaram a ser distribuídas nesta segunda-feira (11), nos bairros Jardim Violetas e Samambaia.

A partir desta data, a Seintra iniciou a retirada das caçambas dos bairros Jardim Maristela e Jardim Flamboyant, realocando-as para os pontos indicados nos novos bairros atendidos.

O Mutirão tem como objetivo eliminar criadouros de vetores de doenças, como as arboviroses, a leishmaniose e a presença de escorpiões. A ação permanecerá nos bairros Jardim Violetas e Samambaia até o dia 25 de agosto.

O QUE PODE SER DESCARTADO NAS CAÇAMBAS?

Os moradores podem descartar todos os itens que possam acumular água, como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Também é permitido o descarte de materiais orgânicos em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, além de objetos que possam servir de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros tipos de entulho.

ONDE ENCONTRAR?

As caçambas estarão localizadas nas vias disponíveis no link.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

