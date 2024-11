Balneário abre nesta quarta-feira com áreas isoladas para reforma

O Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, em Três Lagoas, estará aberto nesta quarta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra, a partir das 8h. A entrada é gratuita para todas as idades, mas a prefeitura reforça que, devido a reformas no recinto, algumas áreas do local estão isoladas.

Com a manutenção, o balneário contará com melhorias para melhor atender o público. A expectativa é que, em breve, essas áreas, que incluem os quiosques e o parque infantil, sejam liberadas para uso. A área de banho funcionará normalmente.