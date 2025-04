Banco Central anuncia datas para novas funcionalidades do Pix

O Banco Central (BC) divulgou as datas previstas para o lançamento de três novas funcionalidades no sistema de transferências instantâneas Pix. As novidades foram anunciadas um dia após o presidente do BC, Gabriel Galípolo, apresentar inovações no sistema. As ferramentas devem ser implementadas nas seguintes datas:

Pix parcelado: setembro de 2025

setembro de 2025 Autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED): 1º de outubro de 2025

1º de outubro de 2025 Pix em garantia: 2026

Pix parcelado

A nova modalidade permitirá que o pagador parcele o valor de uma transação, mediante contratação de crédito. O recebedor continuará recebendo o valor integral de forma imediata, enquanto o pagador quitará a dívida em parcelas, com incidência de juros. A proposta é ampliar o uso do Pix no varejo e facilitar compras de maior valor para quem não possui acesso a outras formas de crédito.

Pix em garantia

Voltado a empresas, o Pix em garantia permitirá o uso de recebíveis futuros como garantia em operações de crédito. A medida poderá reduzir os custos de empréstimos para empreendedores que utilizam o Pix como principal meio de recebimento. O recurso estará disponível a partir de 2026, devido à complexidade da infraestrutura necessária para sua implantação.