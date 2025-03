Banco Central reforça segurança e busca identificar fraudes no Pix

O Banco Central (BC) anunciou nesta quinta-feira (6) mudanças no Regulamento do Pix, que agora exige que as instituições financeiras e de pagamento assegurem que os nomes vinculados às chaves Pix estejam em conformidade com os dados registrados no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal.

A mudança não está relacionada ao pagamento de tributos, mas à conformidade cadastral dos titulares de CPF e CNPJ. Chaves Pix vinculadas a documentos com situação irregular, como ‘suspensa’, ‘cancelada’ ou ‘nula’, não serão mais aceitas no sistema. A verificação será obrigatória em qualquer operação envolvendo uma chave Pix, como registros, alterações de dados, portabilidade ou reivindicações de posse.

O objetivo da medida é combater fraudes e golpes envolvendo dados de pessoas falecidas ou de empresas suspensas, que são frequentemente usados por criminosos para realizar transações fraudulentas. A Receita Federal também lançou a ferramenta ‘Proteção do CPF’, permitindo que os cidadãos protejam seu CPF contra usos indevidos em registros empresariais.