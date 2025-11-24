Bandas Cristo Redentor conquistam 1º e 2º lugar no Campeonato Brasileiro da Liga de Bandas e Fanfarras 2025

Nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, as Bandas Marcial e Musical Cristo Redentor representaram Três Lagoas no Campeonato Brasileiro da Liga de Bandas e Fanfarras (LBF), um dos maiores eventos culturais e musicais do segmento de bandas no país.

A delegação contou com 100 participantes, incluindo integrantes das duas bandas e servidores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Banda Cristo Redentor, responsáveis pelo suporte técnico e organizacional da equipe.

Banda Marcial Cristo Redentor

Competiu na categoria etária Infantojuvenil, com 52 integrantes — sendo 44 no corpo musical, 7 na linha de frente e 1 baliza.

Participou na categoria etária Juvenil, com 72 integrantes — sendo 64 no corpo musical, 7 na linha de frente e 1 baliza.

Ambas as bandas apresentaram repertórios e performances especialmente preparados para o campeonato.

As bandas alcançaram excelentes resultados e trouxeram importantes títulos para Três Lagoas:

Banda Marcial Cristo Redentor – Categoria Infantojuvenil

2º lugar (vice-campeã)

Pelotão Cívico: 2º lugar

Baliza: 1º lugar