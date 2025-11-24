Veículos de Comunicação
Conquista

Bandas Cristo Redentor conquistam 1º e 2º lugar no Campeonato Brasileiro da Liga de Bandas e Fanfarras 2025

Ambas as bandas apresentaram repertórios e performances especialmente preparados para o campeonato

Redação RCN67

Nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, as Bandas Marcial e Musical Cristo Redentor representaram Três Lagoas no Campeonato Brasileiro da Liga de Bandas e Fanfarras (LBF), um dos maiores eventos culturais e musicais do segmento de bandas no país.

A delegação contou com 100 participantes, incluindo integrantes das duas bandas e servidores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Banda Cristo Redentor, responsáveis pelo suporte técnico e organizacional da equipe.

  • Banda Marcial Cristo Redentor
    Competiu na categoria etária Infantojuvenil, com 52 integrantes — sendo 44 no corpo musical, 7 na linha de frente e 1 baliza.
  • Banda Musical Cristo Redentor
    Participou na categoria etária Juvenil, com 72 integrantes — sendo 64 no corpo musical, 7 na linha de frente e 1 baliza.

Ambas as bandas apresentaram repertórios e performances especialmente preparados para o campeonato.

As bandas alcançaram excelentes resultados e trouxeram importantes títulos para Três Lagoas:

  • Banda Marcial Cristo Redentor – Categoria Infantojuvenil
    2º lugar (vice-campeã)
    Pelotão Cívico: 2º lugar
    Baliza: 1º lugar
  • Banda Musical Cristo Redentor – Categoria Juvenil
    1º lugar (campeã)
    Pelotão Cívico: 3º lugar
    Baliza: 1º lugar

A participação no campeonato reforça o compromisso do SCFV em promover a formação cidadã, cultural e musical de crianças e adolescentes, estimulando o protagonismo juvenil, o trabalho em equipe e o acesso a espaços de valorização da arte e da cultura.

A experiência também possibilitou o intercâmbio com outros grupos musicais do país, fortalecendo a identidade cultural dos participantes e ampliando o reconhecimento do trabalho realizado ao longo do ano.

Para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes durante a viagem e a participação no evento, foram providenciados os seguintes recursos:

  • Ônibus com ar-condicionado
  • Dois motoristas por ônibus (ida e volta)
  • Um caminhão-baú da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), com dois motoristas, para o transporte de instrumentos, fardamentos e materiais logísticos

Além disso, para a viagem a Amparo (SP), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, forneceu um ônibus e uma van. O município de Três Lagoas ficou responsável pela locação de um ônibus adicional, um caminhão-baú e um veículo de passeio.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

