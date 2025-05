Banheiros da praça 'Senador Ramez Tebet' vão passar por manutenção

Os banheiros e o palco da praça senador “Ramez Tebet”, no Centro de Três Lagoas, vão passar por reforma, com o objetivo de revitalizar o espaço e proporcionar mais conforto, segurança e estrutura aos frequentadores.

De acordo com a administração municipal, a reforma nos banheiros incluirá a troca dos revestimentos de piso e parede, substituição das louças e metais, troca das esquadrias, pintura geral, substituição das instalações elétricas e hidráulicas, além do reparo nas calhas e cobertura. Para garantir a segurança e preservação do espaço, também será feito o fechamento com gradil.