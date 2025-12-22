Veículos de Comunicação
Saúde

Banho de sol terapêutico auxilia tratamento de pacientes no Hospital Regional de Três Lagoas

A prática é adotada apenas em pacientes que recebem liberação médica e passam por avaliação diária da equipe multiprofissional

Pedro Tergolino

O banho de sol terapêutico é uma prática simples, sem custos adicionais, mas que tem se mostrado eficaz ao promover humanização, conforto e melhora na qualidade de vida dos pacientes durante o período de internação. Foto: Reprodução/TVC HD.

Hospitais de Três Lagoas têm adotado o banho de sol terapêutico como uma estratégia complementar no tratamento de pacientes internados. A prática, que consiste em retirar o paciente do quarto para exposição controlada à luz solar e ao ambiente externo, tem apresentado resultados positivos tanto na recuperação física quanto emocional.

No Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, a técnica é utilizada há pelo menos dois anos e integra o trabalho das equipes multiprofissionais. Segundo o coordenador do setor de fisioterapia, Luiz Carlos Ribeiro Júnior, o banho de sol vai além de um simples passeio.

“Um dos objetivos da fisioterapia é a mobilização precoce. Isso inclui retirar o paciente do leito, prevenir lesões e promover ganho funcional. Quando levamos o paciente para fora do quarto, conseguimos humanizar o atendimento e melhorar os resultados do tratamento”, explicou.

A prática é adotada apenas em pacientes que recebem liberação médica e passam por avaliação diária da equipe multiprofissional. De acordo com a médica Livia Abdelnour Hoeppner, a exposição controlada à luz solar contribui diretamente para o bem-estar e a evolução clínica.

“A principal melhora é no bem-estar e na motivação do paciente. Isso aumenta a adesão ao tratamento e melhora os resultados clínicos, com menor tempo de internação e menos complicações”, destacou.

Além dos benefícios físicos, o impacto psicológico também é significativo. A psicóloga do hospital, Cintia de Fátima Serafim, explica que a hospitalização rompe a rotina do paciente e pode causar ansiedade e até depressão.

“Só o fato de sair do quarto, ter contato com a luz natural e com o ar livre, já promove relaxamento. A luz solar estimula a produção da serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade, ajudando a regular o humor do paciente”, afirmou.

Internado há 19 dias no Hospital Regional, seu José, de 80 anos, relata que o banho de sol fez diferença no processo de recuperação.

“Eu estou muito bem tratado aqui, graças a Deus. Fazer essas caminhadas, tanto lá dentro quanto aqui fora, é muito bom. Parece que eu estou na minha casa”, contou.

A esposa dele, Alecina Medeiro Rodrigues, também destacou a importância da prática.

“Eu nunca tinha visto esse tipo de procedimento. Quando vi ele aqui fora, foi uma vitória. Ele voltou a andar, a conversar, e sempre dizia: ‘graças a Deus eu vi a luz do dia’”, relatou.

O banho de sol terapêutico é uma prática simples, sem custos adicionais, mas que tem se mostrado eficaz ao promover humanização, conforto e melhora na qualidade de vida dos pacientes durante o período de internação.

