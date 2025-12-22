Banho de sol terapêutico auxilia tratamento de pacientes no Hospital Regional de Três Lagoas

Hospitais de Três Lagoas têm adotado o banho de sol terapêutico como uma estratégia complementar no tratamento de pacientes internados. A prática, que consiste em retirar o paciente do quarto para exposição controlada à luz solar e ao ambiente externo, tem apresentado resultados positivos tanto na recuperação física quanto emocional.

No Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, a técnica é utilizada há pelo menos dois anos e integra o trabalho das equipes multiprofissionais. Segundo o coordenador do setor de fisioterapia, Luiz Carlos Ribeiro Júnior, o banho de sol vai além de um simples passeio.

“Um dos objetivos da fisioterapia é a mobilização precoce. Isso inclui retirar o paciente do leito, prevenir lesões e promover ganho funcional. Quando levamos o paciente para fora do quarto, conseguimos humanizar o atendimento e melhorar os resultados do tratamento”, explicou.

A prática é adotada apenas em pacientes que recebem liberação médica e passam por avaliação diária da equipe multiprofissional. De acordo com a médica Livia Abdelnour Hoeppner, a exposição controlada à luz solar contribui diretamente para o bem-estar e a evolução clínica.

“A principal melhora é no bem-estar e na motivação do paciente. Isso aumenta a adesão ao tratamento e melhora os resultados clínicos, com menor tempo de internação e menos complicações”, destacou.

Além dos benefícios físicos, o impacto psicológico também é significativo. A psicóloga do hospital, Cintia de Fátima Serafim, explica que a hospitalização rompe a rotina do paciente e pode causar ansiedade e até depressão.