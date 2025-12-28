Bastidores de 2026 movimentam Três Lagoas com nomes cotados, articulações políticas e projeções futuras

Dois vereadores de Três Lagoas começam a ter os nomes ventilados para a disputa das eleições de 2026. A vereadora Evalda Reis é cotada para concorrer a uma vaga na Câmara Federal, enquanto o vereador Davis Martinelli aparece como possível candidato a deputado estadual. Embora ainda não haja anúncio oficial, os dois parlamentares já são citados nos bastidores como apostas locais para o próximo pleito.

NO PÁREO

Além dos vereadores, Três Lagoas também deve ter outros dois nomes na disputa por vagas na Assembleia Legislativa. O ex-prefeito Angelo Guerreiro e Eduardo Rocha já se movimentam politicamente e percorrem diversos municípios de Mato Grosso do Sul em busca de apoio eleitoral. Ambos trabalham para consolidar bases fora da cidade, mirando uma eleição estadual competitiva.

REPRESENTAÇÃO

Três Lagoas segue sem representantes tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. A situação chama atenção, sobretudo pelo porte do município, o terceiro maior do Estado, com população próxima de 150 mil habitantes. A ausência de deputados é considerada um prejuízo político para a cidade. Parte da responsabilidade recai sobre a própria classe política local, já que muitas lideranças acabam apoiando candidatos de outros municípios, enfraquecendo os projetos genuinamente três-lagoenses.