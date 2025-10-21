Bataguassu recebe Feira de Profissões “Raízes do Futuro” com foco em jovens e capacitação profissional

O município de Bataguassu recebe, na quarta-feira (22), a Feira de Profissões “Raízes do Futuro”, uma iniciativa da MS Florestal em parceria com o Programa Bracell Social, que promete conectar jovens ao futuro do trabalho. Voltado a estudantes do ensino médio, o evento reunirá escolas, universidades, instituições técnicas e empresas parceiras, oferecendo vivências sobre o mercado profissional, orientação de carreira, além de dicas sobre Enem e vestibulares.

Com uma programação dinâmica, a feira abordará temas como inteligência artificial, startups, inovação industrial e setor florestal, aproximando os participantes das tendências e oportunidades do mercado.

“Acreditamos que o primeiro contato com o mercado de trabalho pode mudar completamente a trajetória de um jovem. A Feira de Profissões nasce com esse propósito: inspirar, orientar e abrir caminhos para que mais histórias de transformação possam acontecer”, afirma Bruno Madalena, gerente de Relacionamento Institucional da MS Florestal.

Entre essas histórias está a de Beatriz Pereira de Vasconcelos, de 17 anos, estudante do ensino médio e participante do programa Jovem Aprendiz da MS Florestal. Ela conheceu a oportunidade por meio do Instituto Mirim de Bataguassu e, desde então, vem trilhando novos caminhos profissionais.