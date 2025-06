Batalhão da PM de Três Lagoas vai reforçar segurança durante a Expotrês

Com expectativa de público superior a 50 mil pessoas, a edição 2025 da Expo Três Lagoas contará com um esquema especial de segurança elaborado pela Polícia Militar, em parceria com demais órgãos públicos e a organização do evento. A feira agropecuária começa nesta quarta-feira (11) e terá entrada gratuita durante os cinco dias.

Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, o comandante do 2º Batalhão da PM, Major Ronaldo Moreira, garantiu que a corporação está preparada para garantir a ordem e a tranquilidade dos visitantes.

“Teremos policiamento reforçado dentro e fora do recinto, com efetivo ampliado, presença da Força Tática de Paranaíba, apoio da cavalaria de Campo Grande e monitoramento aéreo com drones”, afirmou.

O plano de segurança inclui estudos sobre capacidade do parque, fluxo de público e vias de evacuação em caso de emergência.