Bazar da Rede Feminina encerra hoje com roupas a preço único de R$ 3 em Três Lagoas

O ‘Bazar do Bem’, promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas, chega ao seu último dia nesta sexta-feira (28). Desde segunda-feira (24), a iniciativa tem oferecido roupas de boa qualidade a um preço acessível de apenas R$ 3, incluindo peças como vestidos de festa, calças jeans e bermudas.

De acordo com a presidente da entidade, Ondina Fernandes, o evento tem sido um sucesso, com cerca de 1.200 das 1.700 peças disponíveis já comercializadas. “Alcançamos nosso objetivo e ainda temos muitas peças à disposição. Essas roupas estavam há muito tempo no brechó e precisávamos abrir espaço para novas doações”, explicou.