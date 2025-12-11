Be Talks apresenta possibilidades com a rota bioceânica em MS

O tradicional encontro empresarial Be Talks realizou na quarta-feira (10) sua última edição de 2025 em Três Lagoas, reunindo empresários, especialistas e representantes internacionais para discutir um tema que promete transformar a economia regional: a Rota Bioceânica.

Com o mote “Conectando regiões, gerando oportunidades”, o evento trouxe uma análise detalhada do corredor logístico que ligará o Brasil ao Chile pelo Paraguai e Argentina, encurtando em até 17 dias o transporte marítimo para países da Ásia e reduzindo em aproximadamente 30% os custos logísticos.

A delegada de Logística da Semadesc, Rafaela Capelari, explicou que a nova rota torna Três Lagoas um dos principais pontos de cadenciamento logístico entre Mato Grosso do Sul e o Estado de São Paulo.

“Três Lagoas praticamente é a entrada do Estado de São Paulo. Aqui consolidamos toda a parte logística. O fluxo vindo da Ásia chega, passa por Três Lagoas e daqui segue para todo o Centro-Oeste”, afirmou.

Segundo ela, a rota representa ganho de tempo, redução de custos e mais competitividade para produtos brasileiros, especialmente os ligados ao agronegócio e à indústria de base florestal.

A consultora de comércio exterior Daiane Rodrigues destacou que ainda existe um grande desafio: aproximar pequenos e médios produtores da cultura exportadora.

“É totalmente possível para o pequeno produtor entrar no comércio exterior. Mas ele precisa de profissionais experientes, de um bom despachante aduaneiro e de consultoria adequada para evitar problemas de nacionalização de mercadorias”, explicou.

Ela reforça que a Rota Bioceânica não beneficiará apenas grandes grupos, mas também pequenos negócios que se preparem tecnicamente.