Be Talks apresenta possibilidades com a rota bioceânica em MS

O tradicional encontro empresarial Be Talks realizou na quarta-feira (10) sua última edição de 2025 em Três Lagoas, reunindo empresários, especialistas e representantes internacionais para discutir um tema que promete transformar a economia regional: a Rota Bioceânica.
Com o mote “Conectando regiões, gerando oportunidades”, o evento trouxe uma análise detalhada do corredor logístico que ligará o Brasil ao Chile pelo Paraguai e Argentina, encurtando em até 17 dias o transporte marítimo para países da Ásia e reduzindo em aproximadamente 30% os custos logísticos.
A delegada de Logística da Semadesc, Rafaela Capelari, explicou que a nova rota torna Três Lagoas um dos principais pontos de cadenciamento logístico entre Mato Grosso do Sul e o Estado de São Paulo.
“Três Lagoas praticamente é a entrada do Estado de São Paulo. Aqui consolidamos toda a parte logística. O fluxo vindo da Ásia chega, passa por Três Lagoas e daqui segue para todo o Centro-Oeste”, afirmou.
Segundo ela, a rota representa ganho de tempo, redução de custos e mais competitividade para produtos brasileiros, especialmente os ligados ao agronegócio e à indústria de base florestal.
A consultora de comércio exterior Daiane Rodrigues destacou que ainda existe um grande desafio: aproximar pequenos e médios produtores da cultura exportadora.
“É totalmente possível para o pequeno produtor entrar no comércio exterior. Mas ele precisa de profissionais experientes, de um bom despachante aduaneiro e de consultoria adequada para evitar problemas de nacionalização de mercadorias”, explicou.
Ela reforça que a Rota Bioceânica não beneficiará apenas grandes grupos, mas também pequenos negócios que se preparem tecnicamente.
Entre os palestrantes estava Fábio Cordeiro, gestor do governo da região de Tarapacá, no Chile (área estratégica por abrigar uma zona franca e um dos portos mais importantes do país).
Segundo ele, poucos empresários brasileiros conhecem o potencial econômico da região.
“A Zona Franca tem mais de 50 anos e muita gente aqui nunca ouviu falar. Temos duas mil empresas instaladas e nenhuma brasileira. Quando levamos empresários para lá, eles descobrem oportunidades gigantescas”, afirmou.
Nos últimos dois anos, delegações de Mato Grosso do Sul visitaram Tarapacá, e rodadas de negócios têm aproximado ainda mais os dois países.
O idealizador do evento, Márcio Viegas, avaliou o ciclo de encontros empresariais realizado em 2025 nas cidades de Três Lagoas, Campo Grande, Araçatuba e Presidente Prudente.
“Foi um ano desafiador, mas muito positivo. O Be Talks cresceu e gerou vários negócios e relacionamentos importantes. Já estamos estruturando novidades para o formato em 2026”, adiantou.
Ao todo, oito edições foram realizadas ao longo do ano, cada uma com temas estratégicos sobre economia, inovação e desenvolvimento regional.