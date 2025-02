Motorista embriagado provoca acidente e mata dois três-lagoenses na rodovia Marechal Rondon

Uma tragédia na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no quilômetro 610,2, entre Murutinga do Sul e Mirandópolis, no interior paulista, abalou o domingo (16). Um acidente fatal envolveu dois amigos, Nádia Ribeiro de Souza, de 45 anos, e Eduardo Henrique Almeida Caparro, de 42 anos, que estavam juntos na viagem.

Eles haviam indo para a região para praticar trilha e esportes ao ar livre. O veículo em que estavam, um Belina, foi atingido por trás por um Santana conduzido por um jovem sem CNH e alcoolizado. O impacto gerou um incêndio no carro, que resultou na morte carbonizada do casal.

O motorista do Santana, que estava embriagado, foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou 0,37 mg de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite permitido. Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, ele será responsabilizado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, com agravantes por dirigir sem habilitação e sob efeito de álcool.