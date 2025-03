Beneficiários que receberam auxílio emergencial indevidamente devem devolver valores

Os cidadãos que receberam o Auxílio Emergencial em 2020 e 2021 sem atender aos critérios de elegibilidade precisam devolver os valores recebidos. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) está notificando os beneficiários com irregularidades por SMS, e-mail e pelo aplicativo Notifica.

Desde 6 de março de 2025, os cidadãos podem consultar a situação do seu benefício por meio do sistema VEJAE, disponível no site do MDS. Na mesma data, começou o processo de ressarcimento, com a notificação dos contemplados que precisam devolver os valores.