Bicicleta elétrica é furtada em frente de academia no bairro Santos Dumont

Segundo o relato, a filha da comunicante havia ido treinar na academia Crossfit Team 67, onde estacionou a bicicleta elétrica em frente ao local e acionou o alarme de segurança. No entanto, ao término do treino, por volta das 19h, constatou que o veículo havia sido furtado.

Ainda de acordo com a vítima, o local conta com câmeras de monitoramento nas imediações, o que pode auxiliar na identificação do autor do crime. O caso foi registrado como furto e será investigado pela Polícia Civil.