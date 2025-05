Bicicleta elétrica na contramão atinge caminhonete e ciclista é socorrida pelo Samu

Uma colisão entre uma bicicleta elétrica e uma caminhonete foi registrada, na tarde de terça-feira (27), por volta de 14h40, no cruzamento das ruas Generoso Siqueira e Munir Thomé, na região central de Três Lagoas. A ocorrência mobilizou equipes de atendimento do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran).

A ciclista, que teve a identidade preservada, foi encontrada consciente e recebeu os primeiros socorros no local. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Cassems, onde passou por avaliação médica. Não havia sinais aparentes de lesões graves no momento do atendimento.