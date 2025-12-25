BNDES aprova R$ 1,05 bilhão para nova ferrovia da Eldorado entre Três Lagoas e Aparecida do Taboado

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta semana , apoio financeiro no valor total de R$ 1,05 bilhão para a Eldorado Brasil Celulose S.A. implantar uma nova ferrovia com 86,7 quilômetros de extensão, ligando Três Lagoas a Aparecida do Taboado. A estrutura será destinada ao escoamento da produção de celulose e marca o primeiro projeto viabilizado no país sob o regime de autorização ferroviária.

Durante a fase de implantação, a estimativa é de geração de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia regional e fortalecendo a cadeia produtiva ligada ao setor florestal e logístico.

O apoio do BNDES ocorre por meio da subscrição de R$ 1 bilhão em debêntures de infraestrutura, com emissão coordenada pela própria instituição, além de financiamento adicional de R$ 50 milhões pela linha Finem. A operação inaugura, no mercado local, a utilização da Lei nº 14.801, de 9 de janeiro de 2024, que criou as debêntures de infraestrutura com benefício tributário destinado aos emissores dos títulos. Outro ponto inovador do projeto é a remuneração atrelada a uma cláusula de variação cambial, possibilidade também prevista na nova legislação.

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a iniciativa reforça o papel do banco no desenvolvimento do mercado de capitais e na ampliação da competitividade da indústria brasileira. Segundo ele, o projeto contribuirá para a redução dos custos logísticos e para o fortalecimento do setor de celulose, no qual o Brasil está entre os maiores produtores do mundo, com cerca de 24,3 milhões de toneladas por ano, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.