Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Celulose

BNDES aprovaR$ 1,05 bilhão para ferrovia da Eldorado

87% de redução da emissões de gás carbônico ao substituir o transporte rodoviário pelo ferroviário

Ana Cristina Santos

87% de redução da emissões de gás carbônico ao substituir o transporte rodoviário pelo ferroviário. Foto: Divulgação
87% de redução da emissões de gás carbônico ao substituir o transporte rodoviário pelo ferroviário. Foto: Divulgação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um apoio de R$ 1,05 bilhão para a Eldorado Brasil Celulose construir uma nova ferrovia entre Três Lagoas e Aparecida do Taboado. O projeto prevê 86,7 quilômetros de trilhos para o escoamento da produção de celulose e é o primeiro do país viabilizado pelo regime de autorização ferroviária.

Durante a fase de implantação, a estimativa é de geração de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia regional. O apoio financeiro inclui R$ 1 bilhão em debêntures de infraestrutura e mais R$ 50 milhões em financiamento pela linha Finem do BNDES.

Notícias Relacionadas

A ferrovia vai interligar a fábrica da Eldorado, em Três Lagoas, ao terminal da empresa em Aparecida do Taboado, que se conecta à malha ferroviária com acesso ao Porto de Santos. Além de reduzir os custos logísticos e aumentar a competitividade da celulose brasileira, o projeto também traz ganhos ambientais, com a expectativa de reduzir em mais de 87% as emissões de gás carbônico ao substituir o transporte rodoviário pelo ferroviário.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos