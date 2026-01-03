BNDES aprovaR$ 1,05 bilhão para ferrovia da Eldorado

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um apoio de R$ 1,05 bilhão para a Eldorado Brasil Celulose construir uma nova ferrovia entre Três Lagoas e Aparecida do Taboado. O projeto prevê 86,7 quilômetros de trilhos para o escoamento da produção de celulose e é o primeiro do país viabilizado pelo regime de autorização ferroviária.

Durante a fase de implantação, a estimativa é de geração de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia regional. O apoio financeiro inclui R$ 1 bilhão em debêntures de infraestrutura e mais R$ 50 milhões em financiamento pela linha Finem do BNDES.