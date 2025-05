Boi foge de propriedade rural, invade anel viário e causa acidente

Um acidente foi registrado na noite desse domingo (4) na BR-158, no trecho do anel viário Samhir Thomé, em Três Lagoas (MS). A motorista de um GM Onix atropelou um boi que havia invadido a pista nas proximidades do Hospital Regional.

Segundo testemunhas, o animal teria escapado de uma propriedade rural próxima e cruzado a rodovia repentinamente, provocando o acidente. Felizmente ninguém ficou ferido, apesar dos danos materiais no veículo.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. Durante buscas pela região, o animal não foi localizado nas imediações da pista.

O caso acende o alerta para os riscos de animais soltos em rodovias e a necessidade de cercas seguras nas áreas rurais próximas ao perímetro urbano.