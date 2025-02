Bolsa com Skank avaliado em R$14mil é esquecida no Hemonúcleo de Três Lagoas

A Polícia Militar de Três Lagoas, através de uma guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar, realizou a apreensão de 1 quilo e 414 gramas de Skank, droga de alto poder entorpecente, nesta terça-feira (18). A apreensão ocorreu após uma ação desencadeada no Hemonúcleo de Três Lagoas, por volta das 16h, quando os policiais foram acionados para apurar uma situação envolvendo uma bolsa esquecida no local.

A bolsa, de cor preta, havia sido deixada em 24 de janeiro no interior de um ônibus fretado pela Prefeitura Municipal, utilizado para o transporte de pacientes de Três Lagoas a Campo Grande. O objeto foi deixado no Hemonúcleo para ser devolvido ao seu proprietário, mas como não foi procurado, a bolsa foi aberta na tentativa de identificar o dono e informar sobre a retirada. Ao proceder com a abertura da bolsa, os funcionários do Hemonúcleo se depararam com três pacotes transparentes contendo substância análoga ao skank, pesando 1.414 gramas e avaliada em aproximadamente R$ 14.400,00.