Bolsas para licenciatura: estudantes do Sisu devem se cadastrar até 30 de março

Estudantes aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para cursos de licenciatura podem solicitar a Bolsa Pé-de-Meia Licenciaturas, criada para incentivar a formação de novos professores. Para receber a primeira parcela do benefício, os interessados devem se cadastrar na Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), até 30 de março.

O programa, anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2025, prevê o pagamento mensal de R$ 1.050 a estudantes matriculados em cursos presenciais de licenciatura. Deste valor, R$ 700 podem ser sacados mensalmente, enquanto R$ 350 são depositados como poupança, resgatável após o ingresso na rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso.

A elegibilidade ao benefício é determinada pelo desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), exigindo nota média mínima de 650 pontos. Além do Sisu, estudantes aprovados pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) também podem solicitar a bolsa. Para instituições privadas, o curso e a universidade devem ter conceitos 4 ou 5 nas avaliações do MEC.