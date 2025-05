Bombeiro orienta manobra por telefone e bebê de três dias é salvo em Três Lagoas

Um bebê de apenas três dias de vida foi salvo após atendimento de emergência realizado por telefone por um oficial do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. O fato ocorreu no sábado (3) e foi divulgado nesta segunda-feira (5).

A mãe da criança entrou em contato pela Emergência 193 relatando que a filha estava desacordada e com os lábios roxos. O subtenente responsável pelo atendimento, além de acionar uma viatura, orientou a mãe a realizar a técnica conhecida como “tapotagem” — manobra que consiste em leves batidas com as mãos em forma de concha no tórax do bebê, para desobstrução das vias aéreas.