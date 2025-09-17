Bombeiro três-lagoense recebe homenagem na Câmara por atuação em resgates no Rio Grande do Sul

O trabalho do bombeiro militar três-lagoense Arthur Rodrigues Bernardes, que atuou no resgate de vítimas das enchentes que devastaram cidades do Rio Grande do Sul em 2024, foi reconhecido pela Câmara Municipal de Três Lagoas. Os vereadores aprovaram, por unanimidade, uma moção de congratulação em homenagem ao profissional, que esteve presente na sessão e emocionou os presentes com seu relato.

A homenagem foi proposta pelo vereador Daniel da Farmácia, que destacou a importância do gesto como forma de valorizar não apenas Arthur, mas também todos os bombeiros que arriscam a vida em prol da sociedade. “Eu fiz essa homenagem a esse bombeiro, até porque é um três-lagoense, está lá no Rio Grande do Sul, e em nome dele quero cumprimentar todos os bombeiros aqui de Três Lagoas. É uma justa homenagem, porque é um menino que saiu daqui, se destacou na carreira, está no Corpo de Bombeiros e salvando muitas vidas”, afirmou o parlamentar.

Emocionado, Arthur fez uso da tribuna para agradecer o reconhecimento e dividir sua experiência no trabalho de salvamento. “É muita emoção estar na nossa cidade natal, junto com nossos familiares e amigos. Passei um tempo fora, participei de uma operação desse tamanho, voltei e fui homenageado. Não tenho nem palavras, até me emocionei na hora de agradecer. Estou muito feliz de receber essa homenagem hoje”, disse o bombeiro.