Bombeiro três-lagoense recebe homenagem na Câmara por atuação em resgates no Rio Grande do Sul

O trabalho do bombeiro militar três-lagoense Arthur Rodrigues Bernardes, que atuou no resgate de vítimas das enchentes que devastaram cidades do Rio Grande do Sul em 2024, foi reconhecido pela Câmara Municipal de Três Lagoas. Os vereadores aprovaram, por unanimidade, uma moção de congratulação em homenagem ao profissional, que esteve presente na sessão e emocionou os presentes com seu relato.
A homenagem foi proposta pelo vereador Daniel da Farmácia, que destacou a importância do gesto como forma de valorizar não apenas Arthur, mas também todos os bombeiros que arriscam a vida em prol da sociedade. “Eu fiz essa homenagem a esse bombeiro, até porque é um três-lagoense, está lá no Rio Grande do Sul, e em nome dele quero cumprimentar todos os bombeiros aqui de Três Lagoas. É uma justa homenagem, porque é um menino que saiu daqui, se destacou na carreira, está no Corpo de Bombeiros e salvando muitas vidas”, afirmou o parlamentar.
Emocionado, Arthur fez uso da tribuna para agradecer o reconhecimento e dividir sua experiência no trabalho de salvamento. “É muita emoção estar na nossa cidade natal, junto com nossos familiares e amigos. Passei um tempo fora, participei de uma operação desse tamanho, voltei e fui homenageado. Não tenho nem palavras, até me emocionei na hora de agradecer. Estou muito feliz de receber essa homenagem hoje”, disse o bombeiro.
Natural de Três Lagoas, Arthur Rodrigues Bernardes teve destaque no esporte ainda jovem, com conquistas na natação, mas foi no Corpo de Bombeiros que encontrou sua missão. Atualmente lotado em São Leopoldo (RS), ele relembrou a dimensão do trabalho realizado durante a tragédia que mobilizou todo o país.
“Essa homenagem foi proposta devido às enchentes no Rio Grande do Sul, onde eu trabalho. Foi uma das áreas mais afetadas do estado, com casas alagadas, deslizamentos e muitas vidas em risco. Foi um desastre singular, que mobilizou o Brasil inteiro para ajudar nos salvamentos”, destacou.
A homenagem da Câmara reconhece a dedicação e o compromisso de Arthur com a vida humana, elevando o nome de Três Lagoas por meio de sua atuação exemplar no Corpo de Bombeiros.