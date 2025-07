Bombeiros alertam sobre riscos na navegação

O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas reforça o alerta sobre os riscos da navegação no rio Sucuriú, especialmente nas imediações do Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”. O local, muito procurado por famílias e pescadores, exige atenção redobrada por parte dos frequentadores, principalmente em trechos onde há galhos, tocos e troncos submersos, que podem causar acidentes graves.

De acordo com os bombeiros, apesar da área ser conhecida por seu uso recreativo, muitos pontos ainda carecem de sinalização adequada quanto aos obstáculos naturais no leito do rio. Por isso, o 5º Grupamento reforça a importância do uso obrigatório de coletes salva-vidas, da vistoria prévia das embarcações e da navegação com baixa velocidade nas áreas de risco.

O alerta foi emitido após um acidente registrado em 6 de julho. Dois homens precisaram ser resgatados após o bote de alumínio onde estavam — com cerca de cinco metros — colidir com um toco submerso, mil metros da margem do rio.