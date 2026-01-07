Bons propósitos para o Ano Novo

Em 1º de janeiro, iniciou-se um novo ano civil, comemorado com o espoucar de fogos de artifício e com o início de mais uma volta da Terra ao redor do Sol.

Renascem esperanças, despertam sonhos que aguardavam apenas um sopro para florescer.

É em Drummond — já maduro, já sábio em suas inquietações — que busco o lume para este preâmbulo:

“Para ganhar um Ano Novo

que mereça este nome,

você, meu caro, tem de merecê-lo,

tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil,

mas tente, experimente, consciente.

É dentro de você que o Ano Novo

cochila e espera desde sempre.”

E, nos umbrais desse tempo recém-nascido, brotam promessas e propósitos:

1. Para o bem-estar psíquico, aceitar que pouquíssimas pessoas estarão interessadas pela minha autoestima — e muito menos pelos meus melindres. Afinal, na vida adulta, perde-se o direito de ser melindroso.

2. Reconhecer que, a cada momento, a vida apresenta bifurcações. O mais difícil é decidir o melhor caminho, e sou responsável pelas consequências das minhas decisões.

3. Ser resiliente no sofrimento, pois tentar escapar da dor é fugir da própria condição humana.

4. Fazer da coerência o meu propósito maior. Ser eu mesmo, mas não o mesmo por toda a vida, pois é preciso evoluir um pouco a cada dia.

5. Praticar a generosidade sem esperar reconhecimento — e com sabedoria para suportar a eventual ingratidão.