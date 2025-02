Brasil inicia novo tratamento para adultos vivendo com aids

O Brasil passou a oferecer um novo tratamento para adultos vivendo com aids por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O medicamento fostemsavir trometamol 600mg foi incorporado ao sistema para pacientes com resistência a outros antirretrovirais já disponíveis. A primeira distribuição ocorreu na semana passada em Alagoas.

A liberação do medicamento é feita de forma centralizada pelo Ministério da Saúde, com apoio de especialistas para orientar seu uso. O governo federal reforça que a iniciativa faz parte do compromisso de ampliar as opções de tratamento e melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV ou aids.

*Com informações do Ministério da Saúde