Brasil lança concurso internacional para startups femininas nos países do Brics

A presidência brasileira do Brics lançou o ‘Brics Women’s Startups Contest 2025‘, iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino como vetor de desenvolvimento econômico e inovação sustentável.

O concurso conta com o apoio do serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Aliança de Mulheres de Negócios do Brics (Brics WBA) . A ação está alinhada às prioridades estabelecidas pela presidência brasileira do bloco, que incluem a promoção da integração econômica e o incentivo a parcerias estratégicas com impacto social duradouro.

As inscrições foram abertas e podem ser feitas até 4 de maio de 2025, por meio do site oficial da presidência brasileira do Brics.

Participação internacional

Estão aptas a participar startups lideradas por mulheres dos 11 países membros do bloco (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Indonésia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos) e também de países parceiros como Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.

Além disso, empreendedoras do Quirguistão, Moçambique, Lesoto, Zâmbia e Zimbábue poderão se inscrever, desde que atuem nos mercados do Brics ou apresentem planos consistentes de expansão para essas regiões.

A expectativa dos organizadores é de que até 2 mil projetos sejam inscritos, evidenciando o alcance e a relevância da iniciativa no apoio à inovação liderada por mulheres.

Seis categorias estratégicas

As participantes poderão concorrer em seis áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento sustentável e a inclusão econômica nos países do Brics:

Saúde e bem-estar

Agricultura e segurança alimentar

Educação e desenvolvimento de habilidades

Energia, infraestrutura e mobilidade

Comércio, serviço e transformação digital

Desenvolvimento sustentável e soluções climáticas

Premiação e oportunidades

As 18 startups finalistas serão convidadas a participar de uma missão técnica no Rio de Janeiro, entre os dias 1º e 8 de julho. Todas as despesas estarão cobertas, incluindo passagens, hospedagem e premiação em dinheiro.

Durante a semana, as empreendedoras poderão apresentar seus projetos a investidores e líderes empresariais, visitar hubs de inovação e participar da cerimônia de premiação durante o ‘Brics Business Forum‘.

A iniciativa visa criar oportunidades reais de crescimento e inserção internacional para negócios femininos inovadores, fortalecendo a cooperação entre os países membros e parceiros do bloco.