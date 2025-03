Brasil mantém status de país livre do sarampo, mas casos esporádicos acendem alerta

O aumento de casos de sarampo nas Américas coloca o Brasil em estado de atenção, embora os três casos confirmados até o momento não comprometam o certificado de país livre da doença, reconquistado no ano passado.

De acordo com a chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios da Fiocruz, Marilda Siqueira, para que o Brasil perca a recertificação, é necessário que haja cadeias de transmissão sustentadas pelo mesmo genótipo do vírus por um ano. Atualmente, o Ministério da Saúde considera os casos registrados como esporádicos: dois no Rio de Janeiro, em bebês gêmeos que ainda não tinham idade para a vacina, e um no Distrito Federal, em uma mulher que provavelmente contraiu a doença no exterior.

Até 12 de março, foram notificadas 110 suspeitas da doença, das quais 22 seguiam em investigação, segundo o painel epidemiológico do Ministério da Saúde. O sarampo é de notificação compulsória, o que exige comunicação imediata às autoridades sanitárias. Em caso de confirmação, há protocolos de rastreamento de contatos e bloqueio vacinal para evitar surtos.

Risco nas américas

O aumento de casos em outros países reforça a necessidade de vigilância. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), até 24 de março, 507 casos foram confirmados no continente, superando o total de 2023. Os Estados Unidos registraram 301 casos e duas mortes, enquanto Canadá, México e Argentina contabilizaram 173, 22 e 11 casos, respectivamente. A Opas classifica o risco de disseminação como alto.

O último grande surto de sarampo no Brasil, em 2017, foi impulsionado pela queda na cobertura vacinal, o que facilitou a transmissão do vírus, principalmente entre estados próximos à Venezuela, que enfrentava um surto intenso da doença na época.

Importância da vacinação