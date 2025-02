Brasil registra redução nas denúncias de crimes cibernéticos em 2024

Em 2024, o número de denúncias de crimes cibernéticos no Brasil apresentou redução. A Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da ONG SaferNet registrou 100.077 novas ocorrências, uma queda de 33% em comparação a 2023, quando foram recebidas 150.847 denúncias.

Dentre os casos relatados no último ano, 52.999 estavam relacionados a imagens de abuso e exploração sexual infantil, o que representou uma diminuição de 26% em relação a 2023, ano que marcou o recorde histórico desde o início da série em 2006.

Apesar da redução nas denúncias, o presidente da SaferNet, Thiago Tavares, alertou que isso não necessariamente indica uma diminuição dos crimes. Segundo ele, o total registrado em 2024 ainda é um dos mais altos dos últimos 19 anos, sendo o quarto maior da série histórica.

A queda nas denúncias pode estar relacionada a mudanças na forma como esses conteúdos circulam na internet. Tavares explicou que o material ilícito tem sido compartilhado menos em espaços públicos da web e mais em grupos fechados de aplicativos de mensagens, dificultando a denúncia. Além disso, redes sociais têm sido usadas como iscas para direcionar usuários a esses espaços restritos.

As denúncias de crimes de ódio, incluindo racismo, intolerância religiosa, xenofobia, neonazismo, LGBTfobia, misoginia e crimes contra a vida, também diminuíram. Em 2024, foram registradas 14.108 ocorrências, uma redução de 49% em comparação ao ano anterior. Este foi o primeiro ano eleitoral desde 2018 em que as denúncias desse tipo de crime caíram em relação ao ano anterior. Segundo Tavares, o volume tende a ser maior durante eleições gerais, enquanto em eleições municipais as infrações ocorrem de forma mais dispersa, muitas vezes em grupos locais de aplicativos de mensagens.