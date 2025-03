Briga de trânsito resulta em moto incendiada no bairro Interlagos

Uma briga de trânsito no bairro Interlagos terminou de forma dramática, quando uma motocicleta Biz foi incendiada por um homem após um acidente. Imagens do incidente começaram a circular nas redes sociais, causando grande repercussão entre os moradores da região.

De acordo com informações de um internauta que estava no local, o acidente ocorreu quando o condutor da Biz bateu na traseira de um veículo Gol. O impacto resultou em uma discussão entre os motoristas, que rapidamente escalou para um ato de vandalismo. Testemunhas relatam que, após a troca de palavras, o motorista do Gol despejou gasolina sobre a motocicleta e ateou fogo antes de fugir do local.