Briga no balneário de Três Lagoas durante torneio de pesca termina com três pessoas feridas

Um jovem, de 19 anos, ferido no pescoço, foi encaminhado ao Hospital Regional por uma ambulância e deu entrada na emergência em estado gravíssimo, devido ao golpe no pescoço que causou intenso sangramento. Um adolescente, de 15 anos, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com uma perfuração no ombro e passou por sutura.

Três pessoas foram socorridas após serem esfaqueadas durante o Torneio de Pesca de Três Lagoas, na noite desta quinta-feira (1º), no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, às margens do rio Sucuriú.

Aos militares, o adolescente relatou que, após a briga, o suspeito sacou um canivete e atingiu o rapaz de 19 anos no pescoço, outra pessoa no rosto e ele próprio no ombro. Questionado sobre a identidade do agressor, a vítima não soube informar o nome, apenas mencionou que o suspeito seria morador do bairro Vila Piloto.

No local, os policiais foram informados de que, após a confusão, uma ambulância contratada para prestar apoio ao evento socorreu a vítima em estado mais grave ao Hospital Regional, enquanto a segunda foi levada à UPA. A terceira vítima teria recusado atendimento, afirmando que buscaria cuidados médicos por conta própria.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal grave e tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.