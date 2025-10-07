Briga generalizada em casa de shows termina com feridos em Três Lagoas

Uma briga generalizada registrada na madrugada de domingo (5) deixou um adolescente e um homem feridos em uma casa de shows no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Imagens do circuito de segurança mostraram o momento em que um grupo de menores foi retirado do local e a confusão teve início na área externa.
Confusão na porta da casa de shows
Os adolescentes tentaram forçar novamente a entrada no estabelecimento, chutando portas e atirando pedras. Em meio à confusão, um homem saindo da casa de shows, acabou trocando agressões com o grupo.
Segundo a mãe de um dos adolescentes, que preferiu não se identificar, o filho teria sido espancado por seguranças do local.
“Eles começaram a agredir meu filho com pontapés, cacetetes e socos. Bateram tanto que ele chegou a desmaiar”, afirmou.
A mulher também alegou que o jovem comprou o ingresso pelo aplicativo da casa de shows, sem que o sistema identificasse que ele era menor de idade.
Versão do estabelecimento
Em nota enviada, a casa de shows Romma Pub informou que mantém controle de acesso mediante apresentação de documentos, mas que “algumas pessoas utilizam documentos falsos para burlar a fiscalização”.
O estabelecimento afirmou ainda que os seguranças agiram dentro do protocolo, apenas para conter o tumulto dentro da casa, e que a depredação começou após os adolescentes serem retirados do local.
“A briga generalizada só foi dispersa com a ajuda de clientes até a chegada da Polícia Militar”, diz o comunicado.
A casa de shows reforçou que repudia qualquer ato de violência e mantém compromisso com a segurança e o bem-estar dos frequentadores.
Investigação
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas como dano ao patrimônio. A mãe do adolescente pede que o caso seja investigado também como agressão física contra menor de idade.