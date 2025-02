Briga por ciúmes termina em esfaqueamento em Selvíria

Policiamento

Carnaval de Três Lagoas terá segurança reforçada

O Carnaval de Três Lagoas já está sendo planejado com foco na segurança dos foliões. Nesta semana, autoridades e organizadores se reuniram para discutir detalhes da estrutura e do esquema de segurança para os quatro dias de festa, que acontecerá na Circular da Lagoa Maior. A reunião foi comandada pelo diretor do Departamento Municipal de […]