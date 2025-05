'Buda' é preso após invadir residência, furtar TV e botijão de gás

Um homem, de 27 anos, identificado como “Buda”, foi preso em flagrante por furto qualificado, na tarde de quarta-feira (7), após furtar um televisor e um botijão de gás, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas (MS).

O crime ocorreu no período da tarde, quando a vítima chegou em casa e percebeu que a janela havia sido arrombada. Ao verificar o interior do imóvel, notou que a televisão e o botijão de gás haviam sido levados. Uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada e, no local, obteve as informações sobre o suspeito e os objetos furtados.

Durante buscas pela região, os policiais localizaram o suspeito a poucos metros da residência da vítima e ele recebeu voz de prisão. O homem confessou o crime e levou os militares até a casa onde mora, localizada no mesmo bairro.