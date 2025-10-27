Bullying ainda preocupa escolas de Três Lagoas e casos seguem em alta

Mesmo com campanhas de conscientização e ações de prevenção, o bullying ainda é uma realidade preocupante nas escolas de Três Lagoas. Alunos relatam que a convivência escolar, que deveria ser marcada por aprendizado e acolhimento, muitas vezes se transforma em um ambiente de medo e constrangimento.

Ofensas, apelidos pejorativos e perseguições seguem causando impactos emocionais profundos.

“É um sentimento de inferioridade, de ser menosprezado”, desabafou um estudante que já sofreu agressões dentro da escola.

Segundo especialistas, o bullying pode desencadear queda no rendimento escolar, depressão, isolamento social e até evasão.

A Secretária Municipal de Educação mantém um serviço de escuta, no qual denúncias podem ser feitas por alunos, familiares ou responsáveis pelas unidades escolares.

“Quando o caso é mais grave, nosso serviço psicossocial vai até a escola, faz o levantamento e acompanha tanto a vítima quanto o agressor”, explicou a chefe de gabinete, Janaína Alessandra Alves e Silva

Equipes com psicólogos, assistentes sociais e profissionais da educação especial atuam diretamente nas ocorrências.

Somente na rede municipal, que atende cerca de 16.800 alunos, foram 32 denúncias formais de bullying neste ano. Entretanto, esse número pode ser maior, já que há registros feitos diretamente nas escolas.

A rede estadual soma mais de 10 mil estudantes e também monitora a convivência entre os alunos, com ações de combate ao bullying e ao cyberbullying — que passou a ser considerado crime no Brasil em 2024.