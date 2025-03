Buracão do Jupiá passa a operar em período integral

O Buracão do Jupiá, em Três Lagoas, retomou o funcionamento em período integral. Agora, o local opera de segunda a sábado, das 7h às 17h, sem interrupção para o almoço.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) orienta que os moradores cheguem até as 16h30 para o descarte de resíduos, a fim de evitar atrasos no fechamento do espaço, que ocorre pontualmente às 17h.