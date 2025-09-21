Cabeleireira Dani treina e sonha com o Ironman 70.3

De tesoura e escova nas mãos durante a semana, e de tênis, bicicleta e natação nas horas vagas, a cabeleireira Danielle Barbosa Palharini, 33, transformou a rotina simples de mulher casada em uma jornada de superação: decidiu encarar o desafio de completar um Ironman 70.3, a mais famosa prova de triatlo do mundo.
Dani, como é conhecida entre os amigos, sempre teve uma vida bastante ativa e, desde criança, praticava vários esportes. Mas foi na vida adulta que resolveu enfrentar o maior desafio de um atleta amador: o triatlo. “Em 2016, quando decidi prestar concurso para a Polícia Militar, comecei a treinar corrida por conta do TAF (teste de aptidão física).
Foi aí que nasceu minha paixão pela corrida. Com o tempo, fui acrescentando outras modalidades. Depois de uma lesão no tornozelo causada pela corrida, voltei para a natação — e foi justamente nesse retorno que descobri o triatlo e me apaixonei de vez pela modalidade”, explicou a cabeleireira. A rotina de treinos para um triatlo não é fácil de conciliar com a vida profissional.
Para Danielle, o desafio é ainda maior: ela treina todos os dias, sempre respeitando o corpo. “Atendo no salão a partir das 11h, então encaixo meus treinos antes desse horário. Conto com o apoio de uma assessoria que me orienta e periodiza meus treinos, o que me ajuda a manter tudo equilibrado”, pontuou. O marido, a família e os amigos mais próximos, quando souberam da decisão de se tornar triatleta — ou melhor, de se tornar uma Ironman —, não acreditaram.
Chegaram a desconfiar que ela estava fora de si, mas depois de vários treinos e algumas provas de triatlo sprint, aceitaram a decisão da atleta. “A maioria achou que eu estava ficando doida (risos). Todos se perguntavam como eu conseguia dar conta de tudo. Mas, ao mesmo tempo, ficaram em choque e, depois de várias provas de corrida e de triatlo sprint, hoje eles me apoiam muito.”
Danielle pretende participar do Ironman 70.3 em 2026, em Florianópolis (SC). A prova consiste em 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, totalizando aproximadamente 113 km — ou 70,3 milhas.