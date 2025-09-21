Cabeleireira Dani treina e sonha com o Ironman 70.3

De tesoura e escova nas mãos durante a semana, e de tênis, bicicleta e natação nas horas vagas, a cabeleireira Danielle Barbosa Palharini, 33, transformou a rotina simples de mulher casada em uma jornada de superação: decidiu encarar o desafio de completar um Ironman 70.3, a mais famosa prova de triatlo do mundo.

Dani, como é conhecida entre os amigos, sempre teve uma vida bastante ativa e, desde criança, praticava vários esportes. Mas foi na vida adulta que resolveu enfrentar o maior desafio de um atleta amador: o triatlo. “Em 2016, quando decidi prestar concurso para a Polícia Militar, comecei a treinar corrida por conta do TAF (teste de aptidão física).

Foi aí que nasceu minha paixão pela corrida. Com o tempo, fui acrescentando outras modalidades. Depois de uma lesão no tornozelo causada pela corrida, voltei para a natação — e foi justamente nesse retorno que descobri o triatlo e me apaixonei de vez pela modalidade”, explicou a cabeleireira. A rotina de treinos para um triatlo não é fácil de conciliar com a vida profissional.