Cabo de eletricidade rompe e assusta moradores do bairro Vila Nova

Na manhã de terça-feira (26), moradores do bairro Vila Nova, em Três Lagoas, levaram um susto quando um cabo de eletricidade se rompeu no cruzamento da rua Elvírio Mário Mancini com a rua Eurídice Chagas Cruz, um dos trechos de maior fluxo de veículos da região.
Um carro da Polícia Militar foi acionado para isolar a área e evitar acidentes, já que o fio estava energizado e oferecia risco de choque. O aposentado Antônio Carlos, relatou ter ouvido apenas o barulho do cabo se rompendo. Ele acredita que o incidente ocorreu por falta de manutenção.
“Fio velho que estourou, porque não tem condição de um caminhão pegar aquele fio. Deve ter caído aí, tá energizado, andou derrubando algum motoqueiro aí. É falta de manutenção, provavelmente. Fica o fio pendurado aí há meses e o pessoal correndo risco”, disse.
A cena expôs ainda outro problema: a quantidade de cabos de telefonia e internet que se acumulam nos postes, muitos soltos ou amarrados precariamente em placas de sinalização de trânsito, o que aumenta o risco de acidentes.
O cruzamento, já conhecido por registrar colisões de trânsito, teve a sinalização reforçada por agentes municipais até a chegada da equipe da Neoenergia Elektro. Inicialmente, quem esteve no local foi apenas uma empresa de internet.
Em nota, a concessionária informou que enviou técnicos ao ponto e constatou que a rede de telefonia havia se rompido, e não a de energia elétrica. A empresa ressaltou que os cabos não se rompem apenas pela ação do tempo e que realiza planos periódicos de manutenção e preservação da rede.
A Neoenergia orienta a população a nunca se aproximar de cabos no chão e acionar imediatamente a central de atendimento pelo telefone 0800-701-0102.