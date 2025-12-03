Cabos de energia ficam soltos e colocam em risco moradores da rua Oscar Guimarães

Um cabo de energia solto na rua Oscar Guimarães, no Centro de Três Lagoas, voltou a expor um problema antigo e recorrente no município: fios pendurados, caídos ou abandonados em postes e calçadas.
Na manhã de terça-feira (2), o cabo estava caído na calçada, obrigando motoristas e pedestres a redobrarem a atenção. O fio não estava energizado, mas ainda assim representava risco de acidente.
O emaranhado de cabos no poste mostra a falta de organização e manutenção adequada das redes instaladas por diferentes empresas de energia, telefonia e internet.
O departamento de trânsito esteve no local e retirou o cabo que oferecia risco imediato, deixando-o enrolado na calçada até o trabalho da concessionária responsável.
Uma moradora, que preferiu não se identificar, contou que a residência vizinha, onde vive uma idosa de 85 anos, ficou sem energia desde 9h30.
“Desligaram tudo. A casa inteira está sem energia. E a senhora idosa está lá dentro, sozinha, desde cedo”, relatou.
A concessionária de energia foi acionada pela reportagem e informou que enviaria uma equipe ao local para restabelecer o fornecimento.
O risco provocado por fios soltos não é novidade na cidade e já causou acidentes graves.
No dia 31 de outubro, um jovem de 18 anos ficou ferido após ser laçado no pescoço por um cabo de internet enquanto trafegava de moto pela avenida Rosário Congro.
Outra vítima, a cuidadora Célia de Fátima Rodrigues Geremias, relatou que caiu após ter o guidão da bicicleta preso por um fio solto na rua Baldomero Leituga, também em outubro.
“Quando vi, o fio já tinha laçado o guidão. Caí no chão, machuquei a perna. Graças a Deus tinha gente por perto para me ajudar”, contou.
Os casos reforçam a necessidade de fiscalização e responsabilização das empresas pelo descarte irregular e pela manutenção inadequada de redes subterrâneas e aéreas.
A presença de cabos abandonados em postes é frequente em diversos bairros da cidade. A falta de padronização e de retirada de fios antigos ou inativos tem preocupado moradores e causado riscos diários.
Especialistas alertam que, mesmo quando não há energia no cabo, o contato pode provocar acidentes graves, principalmente entre motociclistas, ciclistas e idosos.