Cabos de energia ficam soltos e colocam em risco moradores da rua Oscar Guimarães

Um cabo de energia solto na rua Oscar Guimarães, no Centro de Três Lagoas, voltou a expor um problema antigo e recorrente no município: fios pendurados, caídos ou abandonados em postes e calçadas.

Na manhã de terça-feira (2), o cabo estava caído na calçada, obrigando motoristas e pedestres a redobrarem a atenção. O fio não estava energizado, mas ainda assim representava risco de acidente.

O emaranhado de cabos no poste mostra a falta de organização e manutenção adequada das redes instaladas por diferentes empresas de energia, telefonia e internet.

O departamento de trânsito esteve no local e retirou o cabo que oferecia risco imediato, deixando-o enrolado na calçada até o trabalho da concessionária responsável.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, contou que a residência vizinha, onde vive uma idosa de 85 anos, ficou sem energia desde 9h30.

“Desligaram tudo. A casa inteira está sem energia. E a senhora idosa está lá dentro, sozinha, desde cedo”, relatou.

A concessionária de energia foi acionada pela reportagem e informou que enviaria uma equipe ao local para restabelecer o fornecimento.

O risco provocado por fios soltos não é novidade na cidade e já causou acidentes graves.