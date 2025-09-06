Cabos de internet pendurados em postes voltam a ser alvos de reclamação

IMPACTO
No tabuleiro político sul-mato-grossense, Reinaldo Azambuja finalmente marcou a data de sua filiação ao PL: 21 de setembro de 2025. O ex-governador, prestes a se filiar e assumir o comando do Partido Liberal em Mato Grosso do Sul, avançará com base política robusta. De uma só vez, levará 18 prefeitos atualmente no PSDB e pode ser um marco da reorganização do poder em MS, já que deve ser formada a segunda maior bancada de prefeitos do Estado. Esse movimento impacta diretórios locais, alianças legislativas e arranjos para 2026.
COBRANÇA
Na Câmara de Vereadores de Três Lagoas voltou à tona a cobrança sobre as empresas de telefonia e internet para que cumpram a Lei nº 3.838/2021, que determina a retirada de cabos e fios em desuso nos postes de Três Lagoas. O tema, que parecia esquecido, ganha força com novas queixas da população e deve movimentar os próximos debates políticos, já que a desordem visual e os riscos de acidentes continuam sem solução efetiva.