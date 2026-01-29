Caçamba do Mutirão de Limpeza é incendiada no bairro Vila Piloto

A Prefeitura de Três Lagoas informou que uma caçamba de lixo utilizada no ‘Mutirão de Limpeza’, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi incendiada de forma proposital na tarde desta terça-feira (28), no bairro Vila Piloto. A situação gerou preocupação entre moradores da região, devido ao risco de propagação do fogo para residências e veículos próximos.

Segundo a prefeitura, as chamas atingiram os resíduos descartados na caçamba, com destaque para um colchão que estava no local e acabou facilitando a combustão. O incêndio foi controlado, mas o caso acendeu um alerta para os perigos desse tipo de prática.

A administração municipal reforça que atear fogo em caçambas ou em lixo urbano é crime ambiental, passível de punições previstas em lei. Além de causar danos ao patrimônio público, a ação coloca em risco a segurança da população e pode provocar acidentes de grandes proporções.