Início Três Lagoas JPNews

Vandalismo

Caçamba do Mutirão de Limpeza é incendiada no bairro Vila Piloto

A situação gerou preocupação entre moradores da região, devido ao risco de propagação do fogo

Kelly Martins

O incêndio foi controlado, mas o caso acendeu um alerta para os perigos desse tipo de prática. Foto: Reprodução/Assessoria.
O incêndio foi controlado, mas o caso acendeu um alerta para os perigos desse tipo de prática. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Prefeitura de Três Lagoas informou que uma caçamba de lixo utilizada no ‘Mutirão de Limpeza’, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi incendiada de forma proposital na tarde desta terça-feira (28), no bairro Vila Piloto. A situação gerou preocupação entre moradores da região, devido ao risco de propagação do fogo para residências e veículos próximos.

Segundo a prefeitura, as chamas atingiram os resíduos descartados na caçamba, com destaque para um colchão que estava no local e acabou facilitando a combustão. O incêndio foi controlado, mas o caso acendeu um alerta para os perigos desse tipo de prática.

A administração municipal reforça que atear fogo em caçambas ou em lixo urbano é crime ambiental, passível de punições previstas em lei. Além de causar danos ao patrimônio público, a ação coloca em risco a segurança da população e pode provocar acidentes de grandes proporções.

Diante da situação, a administração municipal pede o apoio da comunidade para denunciar atos criminosos e ajudar na preservação dos espaços públicos. De acordo com o coordenador de Endemias, Alcides Ferreira, qualquer pessoa que presenciar esse tipo de ocorrência deve acionar imediatamente a Polícia Militar, pelo telefone 190.

Além disso, a Prefeitura orienta que o caso também seja comunicado aos setores responsáveis, por meio dos seguintes contatos: Setor de Endemias, pelo número (67) 9839-3193, e Infraestrutura, pelo telefone (67) 9206-4299.

