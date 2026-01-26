Cadastramento e recadastramento para o passe escolar começam na terça-feira

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou que terá início na terça-feira (28), o período de cadastramento e recadastramento do passe escolar para o ano letivo de 2026. De acordo com o Núcleo de Transporte Escolar, os formulários estarão disponíveis a partir da data e o atendimento seguirá até o dia 5 de fevereiro, período destinado ao recebimento das solicitações, triagem da documentação e confecção dos cartões do benefício.
O Passe Escolar é destinado aos estudantes regularmente matriculados nas redes Municipal (Reme) e Estadual (SED) de ensino, garantindo o acesso ao transporte escolar conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Requisitos
Para realizar o cadastramento, o estudante deverá apresentar: comprovante de matrícula na Rede Municipal (Reme) ou Estadual (SED) de Ensino (Atestado Escolar); foto 3×4; cópia do RG ou certidão de nascimento do estudante; CPF do estudante; cópia do RG e CPF do responsável legal; comprovante de residência em nome do responsável pelo aluno, com emissão inferior a 60 dias.
Recadastramento
Para os alunos que já utilizavam o benefício, será necessário apresentar: comprovante de matrícula atualizado na Rede Municipal (Reme) ou Estadual (SED) de Ensino e comprovante de residência em nome do responsável pelo aluno, com emissão inferior a 60 dias.
Conforme informado pela Semed, poderão ser utilizados como comprovante de residência contas de água, luz, telefone, carnês de pagamento que contenham o endereço e nome do responsável, ou contrato de locação/comodato vigente, desde que estejam dentro do prazo exigido.
Outras informações, os interessados podem procurar o Núcleo de Transporte Escolar, junto à Secretaria Municipal de Educação, na rua Alexandre Costa, nº 130 – Centro. Também pelo e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp: (67) 3929-1484.
*Informações da prefeitura.