Cadastramento e recadastramento para o passe escolar começam na terça-feira

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou que terá início na terça-feira (28), o período de cadastramento e recadastramento do passe escolar para o ano letivo de 2026. De acordo com o Núcleo de Transporte Escolar, os formulários estarão disponíveis a partir da data e o atendimento seguirá até o dia 5 de fevereiro, período destinado ao recebimento das solicitações, triagem da documentação e confecção dos cartões do benefício.

O Passe Escolar é destinado aos estudantes regularmente matriculados nas redes Municipal (Reme) e Estadual (SED) de ensino, garantindo o acesso ao transporte escolar conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Requisitos

Para realizar o cadastramento, o estudante deverá apresentar: comprovante de matrícula na Rede Municipal (Reme) ou Estadual (SED) de Ensino (Atestado Escolar); foto 3×4; cópia do RG ou certidão de nascimento do estudante; CPF do estudante; cópia do RG e CPF do responsável legal; comprovante de residência em nome do responsável pelo aluno, com emissão inferior a 60 dias.

Recadastramento