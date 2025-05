Preço do café passa por reajuste e aumento chega a 80% em relação a 2024

O economista Aldo Barrigosse explica que o aumento no preço do café é um fenômeno em escala internacional e está associado a diversos fatores. Ele destaca a concentração da produção mundial.

O que explica o aumento do preço do café?

“Está bem caro, né? Aumentou praticamente o dobro, né? Então eu tive que diminuir. Eu comprava três, agora estou comprando só um. É, dois. Só dois por mês. E aí como eu não tomo muito, tá dando só pro meu marido o café. Agora como esfriou, todo dia à noite quando ele chega do serviço ele quer café com leite. Apesar de eu usar só duas colheres na medida, mesmo assim acaba tendo que comprar mais”, conta.

“O café, daqui um dia não vai poder tomar café mais, né? Porque essa que é a verdade, essa que é a realidade. Mas tudo aumentou. Carne, café, arroz, feijão, a verdura. A gente vai no mercado, mas não tá conseguindo comprar. A gente tem que tomar chá, né? Lá em casa tem já favaca, favacão, limão. A gente vai improvisando as coisas pra economizar o café, né? porque senão a gente não dá conta”, afirma.

O aroma do café fresco, tão comum nas manhãs brasileiras, tem se tornado um luxo para muitos. Em Três Lagoas, assim como em todo o país, o preço do café tem passado por reajustes constantes, chegando a um aumento de até 80% em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa escalada de preços tem levado consumidores a buscar alternativas para economizar.

“O preço do café vem subindo porque nós temos uma concentração de cinco países representando 75% da produção de café mundial. Entre eles, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo”, afirma.

Segundo Barrigosse, problemas climáticos em países produtores, como o Brasil em 2024, afetam diretamente a oferta do produto.

“Quando nós temos problemas climáticos indo a esses países, como por exemplo em 2024 tivemos problemas climáticos no Brasil, você tem uma redução da oferta desse café, fazendo com que o preço do café, que é uma commodity, ela suba no mundo inteiro”, detalha.

O Brasil produz cerca de 70 milhões de sacas de 60 quilos de café. No entanto, a demanda global tem crescido exponencialmente, o que agrava a situação.

“Estima-se que em 2024, ou nos últimos cinco anos, o consumo de café, por exemplo, na China, ele subiu cerca de 60% o consumo disso. Imagina isso num efeito, numa escala global. Você não consegue aumentar a oferta de um ano pro outro de 60%. Então a gente deve levar aí alguns anos pra gente normalizar essa oferta de café no mundo, ou seja, a gente consome mais café no mundo do que produz. Nós não temos uma oferta de café pra atender toda a produção mundial do jeito que ela vem pedindo hoje”, alerta o economista.

Com a chegada do inverno e a tendência de aumento no consumo de café, os consumidores de Três Lagoas terão que continuar sendo criativos para driblar os altos preços e encontrar alternativas para se aquecerem.