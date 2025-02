Caixa inicia pagamento de fevereiro do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal inicia, nesta segunda-feira (17), o pagamento da parcela de fevereiro do Bolsa Família. Os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1 recebem primeiro, conforme o cronograma habitual.

No Rio Grande do Sul, o pagamento será feito de forma unificada para todos os beneficiários, independentemente do NIS, beneficiando cerca de 620 mil moradores. Essa medida também se aplica a pessoas que vivem em municípios de outros estados que estão em situação de emergência ou calamidade pública.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600. Além disso, há pagamentos adicionais: mães de bebês de até seis meses recebem seis parcelas de R$ 50 pelo Benefício Variável Familiar Nutriz; famílias com gestantes e crianças de 7 a 18 anos recebem um acréscimo de R$ 50; e aquelas com crianças de até seis anos têm direito a um adicional de R$ 150.

O Bolsa Família segue um calendário que distribui os pagamentos nos últimos dez dias úteis do mês. Os beneficiários podem consultar informações sobre valores e datas no aplicativo Caixa Tem.