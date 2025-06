Caixa lança campanha ‘Tudo em dia’ para clientes quitarem dívidas

A Caixa Econômica Federal lançou a campanha “Tudo em Dia 2025”, oferecendo descontos de até 90% para clientes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, quitarem suas dívidas. Esta é a terceira edição da campanha, que ocorre desde 2023, e visa proporcionar alternativas e condições especiais para que os clientes possam regularizar suas pendências financeiras, sejam elas faturas atrasadas de cartões de crédito ou contratos habitacionais.

O superintendente da Caixa em Mato Grosso do Sul, Augusto César Merey Vilhalba, destaca que esta é uma excelente oportunidade para os clientes consultarem e negociarem suas dívidas. Mais de 85% dos contratos que podem ser regularizados na campanha são de valores de até R$ 2 mil e podem ser liquidados em lotéricas ou via autoatendimento. Para valores de até R$ 5 mil, a quitação pode ser feita nas unidades lotéricas, apenas informando o CPF.

A Caixa estima atender mais de 5 milhões de clientes em todo o Brasil, a maioria pessoas físicas, com um total de 8,5 milhões de contratos passíveis de regularização. Após a efetivação do acordo e o pagamento do boleto, os contratos negociados serão retirados do cadastro restritivo externo em até cinco dias úteis.