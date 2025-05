Câmara de Vereadores aprova cancelamento de multas por terrenos sujos e anistia para regularização de imóveis

Na sessão ordinária desta terça-feira (6), a Câmara Municipal aprovou dois projetos de lei encaminhados pelo Executivo em regime de urgência. As propostas tratam da anistia de multas aplicadas por falta de limpeza em terrenos baldios e da regularização de imóveis que hoje estão em situação irregular, impedindo o acesso a financiamentos.

O presidente da Câmara, vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, destacou a importância das aprovações. “Foi um dia importante para a Casa. São projetos que atendem o clamor da população e dos próprios vereadores”, afirmou.

O primeiro projeto trata do cancelamento das multas por terrenos baldios sujos, aplicadas entre 1º de janeiro e 6 de maio deste ano. Com a sanção da lei, prevista para acontecer até quinta-feira, os proprietários terão 15 dias para realizar a limpeza do imóvel, registrar com fotos e protocolar o pedido de cancelamento da multa na Secretaria de Infraestrutura.