Câmara aprova contas da gestão de Guerreiro referentes a 2021

Em sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira (23), a Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou, por 13 votos a favor e um contrário, as contas da gestão do ex-prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), referentes ao exercício financeiro de 2021. O parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) recomendou a aprovação com algumas ressalvas, e a Casa de Leis acompanhou o posicionamento do órgão.



De acordo com o presidente da Câmara, Antônio Empeke Júnior, o Tonhão (PSDB), a sessão foi convocada exclusivamente para a votação do parecer prévio do Tribunal de Contas. Ele destacou que todos os trâmites legais foram seguidos.



O presidente explicou que a Câmara cumpriu todas as determinações legais e regimentais, com espaço para manifestações e deliberações dos vereadores. A Comissão de Finanças analisou o documento e emitiu parecer favorável à aprovação com ressalvas.



Antônio Empeke afirmou que a votação conclui mais uma etapa dos trabalhos legislativos e que a Câmara chancela o parecer do Tribunal de Contas. Segundo ele, o Legislativo cumpre mais uma vez com seu papel de fiscalização e transparência, finalizando a análise das contas de 2021.