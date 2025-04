Câmara aprova crédito especial para construção de escola e CEI

Nesta semana, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou um projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 16,5 milhões para a construção de um Centro de Educação Infantil (CEI) no bairro Loteamento Portinari e de uma Escola Municipal de tempo integral no bairro Montanini. A iniciativa visa expandir a Rede Pública Educacional Municipal, atendendo às diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Programa Nacional da Primeira Infância.

O projeto foi encaminhado pelo prefeito Cassiano Maia (PSDB), que destacou a necessidade da adequação orçamentária para viabilizar os termos de compromisso firmados junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Caixa Econômica Federal, por meio do Novo PAC.

VAGAS

O futuro CEI será destinado a crianças de 0 a 3 anos, atendendo uma demanda existente na cidade. O objetivo é reduzir desigualdades sociais ao oferecer 188 novas vagas para bebês e crianças que estão cadastradas na Central de Matrículas da Rede Municipal e aguardam atendimento.