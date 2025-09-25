Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Política

Câmara aprova em primeiro turno o Plano Plurianual de Três Lagoas

Projeto define diretrizes do município para o período de 2026 a 2029 e retorna para votação na próxima segunda-feira

Ana Cristina Santos

O projeto retorna para votação em segundo turno no dia 29 de setembro, em nova sessão extraordinária marcada para as 9h30. Foto: Reprodução/TVC HD.
O projeto retorna para votação em segundo turno no dia 29 de setembro, em nova sessão extraordinária marcada para as 9h30. Foto: Reprodução/TVC HD.

Na manhã desta quarta-feira (24), a Câmara Municipal de Três Lagoas realizou sessão extraordinária para votação exclusiva do Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do município, referente ao período de 2026 a 2029. A proposta foi aprovada em primeira votação por unanimidade dos vereadores presentes.

A sessão também contou com a presença de alunos da Escola Municipal Joaquim Marques de Souza, do bairro Vila Alegre, que participam do programa Escola do Legislativo. O vereador Antônio Empeke Junior, o Tonhão, destacou a importância da atividade. Segundo ele, mais de mil estudantes já passaram pelo projeto, que aproxima as crianças do funcionamento da Câmara e do papel do Poder Legislativo.

O parlamentar também classificou a aprovação do PPA como um gesto de confiança na atual administração municipal. “Aprovamos o Plano Plurianual sem emendas e por unanimidade, demonstrando a sintonia entre Legislativo e Executivo, necessária para que o município continue avançando”, afirmou.

O projeto retorna para votação em segundo turno no dia 29 de setembro, em nova sessão extraordinária marcada para as 9h30.

