Câmara aprova em primeiro turno o Plano Plurianual de Três Lagoas

Na manhã desta quarta-feira (24), a Câmara Municipal de Três Lagoas realizou sessão extraordinária para votação exclusiva do Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do município, referente ao período de 2026 a 2029. A proposta foi aprovada em primeira votação por unanimidade dos vereadores presentes.

A sessão também contou com a presença de alunos da Escola Municipal Joaquim Marques de Souza, do bairro Vila Alegre, que participam do programa Escola do Legislativo. O vereador Antônio Empeke Junior, o Tonhão, destacou a importância da atividade. Segundo ele, mais de mil estudantes já passaram pelo projeto, que aproxima as crianças do funcionamento da Câmara e do papel do Poder Legislativo.